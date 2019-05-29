折抵刑期、回饋鄉里 社勞人清理龍舟賽場地環境

2019-05-29 21:45

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林地檢署今年與口湖鄉公所合作，今天下午集結社會勞動人前往雲林縣口湖鄉椬梧滯洪池進行社勞專案服務，整理場地，提供本週六雲林龍舟賽進行時最優質的比賽環境，折抵刑期又回饋鄉里。

雲林地檢署檢察官在主任檢察官顏郁山號召下組隊參加今年的雲林龍舟賽，雲林地檢署檢察長郭永發今天下午特別到現場為大家加油，看到大家每天不斷努力朝著「魔鬼筋肉人」目標邁進，讚譽有加。

為了改變大家對檢察官嚴肅的刻板印象，展現陽光、親和與健康的一面，雲林地檢署龍舟隊多達17位檢察官下水參加，划龍舟之餘還不忘反毒宣導，十分敬業，郭永發推崇每位檢察官都是能文能武，歡迎大家6月1日當天到現場為所有划龍舟的選手加油打氣，共襄盛舉。

雲林地檢署今天下午更帶領社勞人在龍舟賽前，前往協助清理椬梧滯洪池週邊環境，期望社勞人也能體認到「用心，改變」的真意，其中一名社勞人第一次到滯洪池看到美麗的風景，直說下回一定要以遊客的身分再來玩。

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