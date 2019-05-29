燒死前老闆父親、大伯 油漆工李昆霖暫逃死

2019-05-29 15:42

〔記者張文川／台北報導〕台中市某設計公司的油漆工李昆霖，3年前因喝酒被何姓老闆告誡，憤而離職，又自認被短發工資2000元，加上酒後酒味太濃，被公車司機趕下車拒載，竟把怒氣發洩到前老闆身上，至前東家的騎樓放火，造成何姓前老闆的2名家人死亡；一、二審都認定他惡性重大，判處死刑，但最高法院今以李男的夾腳拖鞋殘留物與火警現場殘跡成分不盡相同等3大理由，發回台中高分院更審，李暫逃死刑。

最高院撤銷發回的3大理由，一是依消防局火鑑報告，案發時李所穿之的夾腳拖鞋檢出成分，與現場採樣的燒損殘餘物、地面水泥塊的檢出成分不全然相符，須再調查釐清，且起火處既然有油漆桶、甲苯、松香水等殘留易燃物，其成分是否和夾腳拖上的「輕質異鏈烷烴類」是否相同，也應再查明確認。

二是二審由警察大學教授沈勝昂教授鑑定李昆霖有無矯正教化、再犯風險，最高院認為沈勝昂應該是「鑑定證」，而不是單純的「鑑定人」，二審只讓沈以鑑定人身分具結，程序欠缺法定程式。

三是李昆霖是在下午2、3點開始喝酒，晚上9點被公車拒載，由警察送回家，則犯案時是否因酒精影響而陷入精神障礙？如果是，又是否適用刑法「過失或故意自行招致精神障礙」的應罰要件？二審未剖析釐清，此案是死刑重典，量刑自應更為嚴謹，原審調查未盡、判決理由不備，因此發回更審。

判決指出，50歲李昆霖於2016年10月在工地飲酒被何姓老闆告誡，10月27日憤而辭職，2016年11月10日晚上，他結算工資時，認為老闆少給他2000元，返家途中又因喝得醉醺醺，被2家客運司機拒載趕下車，他於馬路旁喧鬧，被警方帶回派出所，再送回他回住處，使他心中氣憤不平。

隔天凌晨李男萌生報復之心，赴設計公司騎樓堆放甲苯等易燃物縱火後逃離，何老闆的61歲大伯、56歲父親死亡，另一親戚輕傷，阿公雖由看護工用輪椅推離火場，但仍於18天後亡於肝硬化。

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