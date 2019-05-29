上兵吸毒恍惚誤認為遭仇家跟蹤 託騎士搭載還強搶對方機車

2019-05-29 15:11

〔記者周敏鴻／桃園報導〕今年2月間，陸軍金門某單位曾姓上兵放假返回桃園市住家，卻在家中吞服一粒眠毒品，2月26日清晨他外出，因精神恍惚疑遭仇家跟蹤，就拜託李姓騎士載他，卻又強搶對方機車還自摔，再闖入民宅被逮，被桃園地方法院因軍法搶奪案件判處7月有期徒刑、緩刑3年。

曾姓上兵2月24日晚間在大園區家中吞服了一粒眠毒品，豈料藥效太強，2月26日凌晨5點多，他仍精神恍惚卻溜出家門，疑心有仇家跟蹤他，他攔下李姓騎士，拜託對方騎車載他往桃園機場方向前進。

檢警調查，李姓騎士載曾姓上兵到偏僻處時，曾姓上兵舉止怪異，李姓騎士要求他下車，他反倒徒手將李姓騎士推下機車，並將機車騎走，但騎沒幾公里，他就自摔，他無力牽起機車再騎，又看到一旁民宅大門沒關緊，逕自溜進屋去。

民宅主人發現曾姓上兵，以為他潛入屋內要偷竊，趕忙報警，警方趕到，將曾姓上兵送辦，並追查出他吸毒、搶奪等罪行。

桃園地方法院考量曾姓上兵是現役軍人，僅因誤認被人追趕，就搶奪李姓騎士的機車，惡性非輕，但他沒有前科，也與被害人達成和解，今天依陸海空軍刑法搶奪罪等，判處他7月有期徒刑、緩刑3年，期間應向公庫支付5萬元，至於曾姓上兵涉毒部分，仍另案偵辦中。

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