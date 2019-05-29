立院初審》刑案扣押物若非證據 可進行拍賣或權利移轉

2019-05-29 15:14

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今初審通過「刑事訴訟法部分條文修正草案」等案；若刑事案件所扣押的物件不做「證據」之用，即不妨害民事及行政執行，可以進行拍賣或權利移轉；司法院秘書長呂太郎說，讓國家想沒收的財產在不損害別人的情況下獲得保全，是本次修法最重要目的。部分關鍵條文保留送黨團協商。

初審條文明定，依刑訴法所為的扣押，具有禁止處分效力，但不妨礙以下事項進行，包括民事或行政假扣押、假處分及終局執行的查封、扣押；除民事或行政執行以外，其他非因法律行為所產生的權利移轉或變更。

另，不是證據的扣押物，受扣押人以外之人向民事執行機關聲請對扣押物行使物上請求權者，及對扣押物於扣押前已取得以之為擔保的權利，而向民事或行政執行機構聲請強制執行或聲明參與分配者等情形，不受禁止處分效力的約束。

司委會今審查刑訴法第133、470條等案，邀請呂太郎等官員報告並備詢。呂太郎指出，修法主要針對刑事案件「扣押」對民事及行政執行的影響，及刑事判決「沒收」後財產如何分配，這兩大區塊進行釐清，兩者有很多共通處。本來扣押的物件可能是土地或房屋，現在依照法律，就變成扣押拍賣後的錢。

呂太郎解釋，133討論的是扣押，主要是檢察官或刑庭法官扣押後，對民事、行政執行的影響；例如，扣押後其他還可否執行，如能執行，錢如何分配；470是刑庭已判決沒收，沒收後的財產如何分配；例如，讓所有人、被害人拿回去，擔保物權人、犯罪受害者的請求，還有國家等這些優先權，如何分配那筆錢。

呂太郎說，若非當證據之用，扣押後不妨害其他民、刑事的扣押；換言之，當刑庭把財產扣押後，其他民事、行政執行不受妨害，可繼續進行拍賣或權利移轉，至於原來扣押部分，有優先權的就先分配，扣押效力就及於剩下的那些錢。

呂太郎表示，現行法規定，法院沒收後，沒收物不妨害第三人對標的物的權利，及因犯罪能夠請求債權的人，那「不妨害」是什麼意思？這部分沒有釐清，透過本次修法，釐清相關程序，讓國家的沒收制度完善，並能達到目的；其次，維護其他周邊權利人的權利，把程序、標準變成很清楚，

呂太郎說，修法還涉及每個程序的扣押狀況可能不同，例如，民事還沒啟動前的扣押，或民事已進入拍賣或移轉的扣押等，把它訂出來，有詳細的遊戲規則，最終目的是讓國家沒收的目的能夠確實地落實，但又不傷及無辜第三人，被害人與善意第三人也能受到保護，這是本次修法最重要的目的。

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