韓國瑜6/1上凱道 周邊交通管制範圍出爐

2019-05-29 14:21

〔記者王冠仁／台北報導〕高雄市長將在6月1日前往台北市凱達格蘭大道參加造勢活動，轄區警方中正一分局屆時將在凱道周邊進行交通管制，由於現場必須搭建舞台，警方會提前在活動前晚就進行交管，並式活動當天情況，提早或延後管制，警方呼籲民眾屆時要避開管制範圍，避免耽誤行程。

中正一分局指出，此次活動是由財團法人博愛文化基金會，向中正一分局申請活動路權，並舉辦「訴求政府在國教中應更重視品德教育，主張台灣要和平、人民要幸福的愛心大會師」活動。為確保活動交通秩序與安全，將進行2階段交通管制。

第一階段交管範圍時間與範圍：凱達格蘭大道（中山南路〔不含〕至公園路〔不含〕）東、西向全線車道，於5月31日深夜11點管制車輛通行。

第二階段交管時間與範圍：中山南路（忠孝東路〔不含〕至仁愛路〔不含〕）往南方向快車道；中山南路（常德街〔不含〕至愛國東路〔不含〕）往南方向快、慢車道；中山南路（信義路〔不含〕至愛國東路〔不含〕）往北方向快、慢車道；仁愛路1段（中山南路〔不含〕至林森南路〔不含〕）往西方向快、慢車道；信義路1段（中山南路〔不含〕至林森南路〔不含〕）往東方向快、慢車道， 6月1日下2點至晚上7點管制車輛通行。

警方說，民眾行經管制區域，請遵守員警指揮疏導，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，請共同維護交通順暢與安全。另建議欲開車前往台北車站的民眾，可改搭乘捷運、利用周邊地下街及透過京站廣場地下通道步行前往。

警方還說，為維護集會現場安全，本次活動如有違法情事，警方將秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」之原則，針對不法行為加強蒐證，若影響其他用路人權益，警方將嚴正執法，以維護社會秩序之安全與安寧。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法