時尚美甲店藏職業大賭場 28男女被逮

2019-05-29 09:53

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市警察局督察室靖紀小組今宣布於三民區漢口街一處美甲店，查獲天九牌職業大賭場，逮捕28名男女，起獲20餘萬元賭金，全案訊後將黃姓場主與蘇姓工作人員依賭博罪送辦，其餘26名賭客依違反社會秩序維護法裁罰。

高雄市警察局督察室靖紀小組日前探訪得知，有天九牌職業性大賭場藏匿於漢口街某時尚美甲店內，利用夜深人靜附近商家歇業休息，以掩人耳目及規避警方查緝。深夜時段大肆開賭，聚賭時間為深夜0時起，直到凌晨5時許結束。

靖紀小組經多日探訪蒐證後聲請搜索票，於昨日2時10分許見時機成熟，會同三民一分局員警前往查緝；經事前縝密勘查地形，決定前、後門同步包抄突擊，當取締警力到達時，賭場把風人員見事跡敗露，欲使用雙手抵擋警方進入時，不敵訓練有術的警方當場就逮！

賭客們見警方攻入時措手不及只能乖乖束手就擒，警方一舉破獲該膠質天九牌（俗稱黑粒仔）職業性大賭場。

經查，該職業性賭場係以膠質天九牌聚賭，現場查扣抽頭金新台幣2千450元、賭資20萬2千元整、膠質天九牌、骰子、計時器、押寶盒等證物，全案查獲嫌疑人28人，賭場主持人黃男、賭場工作人員蘇男等2人，依刑法賭博罪移送偵辦，其餘賭客26人則依社會秩序維護法裁罰。

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