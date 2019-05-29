查核平台遭捲入「美的」黑幕 MyGoPen：並非事實

2019-05-29 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕擁有27萬粉絲的臉書粉專、著名醫療資訊團隊「MedPartner美的好朋友」遭即將離職的社群小編爆出創辦人柳林瑋的經營黑幕。對於該社群小編指事實查核服務平台「MyGoPen」將和柳林瑋合作販售產品，「MyGoPen」今晚發布聲明鄭重否認，並希望任何人在進行公開聲明前能善盡查證義務。

對於該「美的好朋友」小編爆料，柳林瑋將與「MyGoPen」合作，由「MyGoPen」販售保健食品，並讓「美的好朋友」來認證「MyGoPen」所販售的商品。「MyGoPen」晚間在臉書上發出聲明表示，從來沒有爆料文所稱的保健食品商業合作這件事，雙方也不曾討論過任何產品銷售計畫。

「MyGoPen」表示，雙方之所以有接觸是基於「信任『美的好朋友』致力於提供科普知識的立場，所以會向柳林瑋請教以及交流闢謠所需要的相關醫療科普知識。」

另外，「MyGoPen」指出，雙方近期的互動是，柳林瑋找「MyGoPen」站長討論產品透明化運動的合作。柳林瑋希望「MyGoPen」站在「監督」把關的一方來證實「美的好朋友」的確有徹底執行產品透明化運動，但是該合作提議也僅止於口頭上的描述，不但沒有看到實質的計畫，也從未執行。

「MyGoPen」強調，作為一個事實查核服務平台，不但沒有從事任何實體產品的販售，過去、現在也沒有計畫參與任何實體商品銷售的商業行為。「MyGoPen」表示，不了解「美的好朋友」內部糾紛，但希望任何人在進行公開聲明前能善盡查證義務，以避免損及「MyGoPen」長久建立的信譽。

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