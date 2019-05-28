銀行理專監守自盜 欠債捲走客戶9000萬

2019-05-28 22:06

〔記者陳慰慈／新北報導〕台新銀行新莊分行前楊姓理財專員因欠債涉嫌監守自盜，偽刻6名客戶印章取款，15年捲走9000萬餘元，台新銀行清查發現此事，向金管會申報重大偶發事件，楊男在檢調偵辦前到案自首，新北地檢署今依銀行職員違背職務罪嫌將他起訴，犯罪所得則宣告沒收。

起訴指出，楊男自1990年起擔任台新銀行新莊分行理財專員，負責客戶下單投資、贖回理財商品等業務，楊男卻利其經手客戶投資款、理財商品到期回存活期帳戶機會，2003年至2018年間，在未經客戶同意下，偽刻6名客戶印章，再填寫受託投資國內外有價證券暨信託運用指示書、外匯活期存款取款條，致使櫃台人員誤以為他得到客戶授權，讓楊男提領現金或購買旅行支票，前後領走9107萬餘元，為避免犯行被發現，楊男將部分款項匯入不知情的胞弟及妻子的台新銀行帳戶。

去年11月1日起，楊男跟家人說謊出差，但沒去上班也沒請假，銀行也聯繫不上，察覺有異清查帳戶，發現楊男疑有挪用客戶資金情事，因此通報金管會，在檢調展開偵辦前，楊男主動自首，供稱因投資金融商品與買賣股票輸錢，欠下大筆債務，才會盜取客戶資金。

檢方依據楊男填寫的受託投資國內外有價證券暨信託運用指示書、外匯活期存款取款憑條取款憑條等資料及其盜蓋客戶印章，認定楊男犯行，今依偽造文書、詐欺取財、銀行職員違背職務、洗錢防制法等罪嫌將他起訴。

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