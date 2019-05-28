失智翁找回快2週 警討拍、取暖惹議

2019-05-28 23:33

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市失智張姓老翁16日從土城住處離家，家屬到土城警分局廣福派出所報案協尋，警方過濾監視器，發現張翁往三峽方向步行，土城警方推測老翁在三峽走失，不久果然獲報老翁在鶯歌二橋綠公園被民眾發現。老翁走失後12小時被發現，妻子等人再三感謝警方，但警方為民服務，卻遲至2週後上網發布為民服務訊息，不禁引發民代抨擊，認為警方助人固然值得鼓勵，但事隔多日發布為民服務訊息，恐怕討拍不成，還會引發民眾與家屬反感。

張姓老翁16日凌晨零時20分許，從土城學府路一段住處離家，妻子到上午10點沒發現丈夫，家屬心急如焚，PO網並報警求助，廣福所獲報，通報協尋人口，並從監視器研判張翁走往三峽，警方跨區通報三峽警分局協尋，家屬報案後不到3小時，果然獲報在二橋地區發現張翁，家屬趕往接回張翁，估算失智的張翁徒步走了快20公里，在新北、桃園交界被發現。

新北市議員廖宜焜說，他樂見警方為民服務、替焦急家屬找回走失家人，更鼓勵警方獎勵協尋的土城、三峽員警，但老翁在12天前走失協尋，警方卻遲在多日後才發布訊息討拍，雖然在資訊發達的今日，員警為善得以適度發布，但事隔多日，刻意揭露暖警尋人訊息，讓民眾實在搞不懂警方用意。

廖宜焜說，目前全國仍有近千失蹤人口仍未尋獲，並非所有失蹤者都如張翁般幸運被尋獲，認為警方討拍、取暖也應考慮民眾感受，不要只是想刷存在感、博取民眾好感。

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