駕車衝撞警方路檢點 警政署長慰問第一線同仁

2019-05-28 22:13

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警方本月25日上午進行路檢勤務，遭一名男子駕車衝撞路檢點，儘管員警開槍遏阻仍逃逸。警方事後循線逮到當時在車上的一對男女，並查獲毒品、吸食器等，警政署長陳家欽今天下午前往士林分局慰問，力挺第一線執法同仁。

警方表示，25日清晨6點多，保大警網在重慶北、敦煌路口執行路檢勤務，駕駛藍色轎車的男子，一見到員警要求停車受檢竟加速逃逸。員警駕車尾隨，趁對方遇上紅燈卡在車陣中時上前攔阻，沒想到駕駛駕車朝警員衝撞，員警分別朝車頭及右輪各開2槍，但駕駛仍逃離。

士林分局與刑事警察大隊、保大警方成專案小組，在26日於三重區一家飯店內查獲當時在車上的一對男女，並查扣毒品海洛因、安非他命及吸食器等。

陳家欽今天下午去士林分局慰問同仁時說，已要求各警察局長督促所屬各級幹部，轄區若發生類似案件，應指揮快速打擊部隊迅速到場壓制，對現行犯應以強制力逮捕法辦，展現公權力、嚇阻再犯。

此外，將要求警察機關各級主官應為員警執法的後盾，全力力挺第一線員警嚴正執法，對於挑戰公權力行為者，絕對嚴辦不退縮；若發生妨害公務案件而受傷時，應親自或立即派員慰問，並協助延聘律師為因公涉訟案件辯護，全力支持並保障員警執勤權益。

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