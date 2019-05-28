批法官是「離譜法官」 高院改判壹週刊、記者賠35萬

2019-05-28 17:18

〔記者楊國文／台北報導〕壹週刊4年前報導台中地院法官蔡嘉裕承審一件恐嚇官司判無罪，指責蔡判決「離譜、罕見、最扯」，乃「離譜法官」，蔡自認名譽受損提告求償，士林地院判蔡男敗訴，高等法院則認定壹週刊記者未合理查證、報導有誤，已侵害蔡的名譽權，今改判須壹傳媒、記者須連帶賠償35萬元及刊道歉聲明。可上訴。

蔡嘉裕主張，2013年間承審廖姓男子控告3名女兒恐嚇、公然侮辱罪，隔年10月30日將全案判決無罪確定。

不過，2015年4月，壹週刊網站報導標題名為「入贅老父遭兒女逼產差點吃誣告官司」新聞，並且有「壹動新聞」的影音報導，擷取壹週刊林姓記者撰寫標為「恐嚇推人判無罪」等報導，並指判決離譜、罕見、最扯、大逆轉，且與一般人認知有明顯有落差等，還評論蔡是「離譜法官」，蔡不滿報導不實，誘使網友以各種不堪文字辱罵他，訴請壹週刊母公司壹傳媒、林姓撰文記者和其陳姓主管應連帶賠償新台幣50萬元、刊道歉聲明，並永久刪除網路報導。

士林地院審理後判蔡男敗訴，上訴後，高等法院認為，撰稿的林姓記者只憑廖父一方說詞，未向廖的3名女兒查證，也未平衡報導，即鋪陳營造3名女兒欺凌父親謀家產，廖父則屬委屈的背景，該報導與評論直指判決離譜、罕見、最扯，且評論蔡是「離譜法官」，使一般讀者產生蔡認事荒謬、離譜、異於常人，且是非不分、偏頗不公的負面觀感，已侵害蔡的名譽權，因此改判壹傳媒與林姓記者、陳姓主任應連帶賠償蔡精神慰撫金35萬元，並刊登道歉聲明、永久刪除網路報導的網頁與電磁紀錄。

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