圍標海軍油漆標案洩底價竟稱商業道德 通通判刑

2019-05-28 20:46

〔記者吳昇儒／基隆報導〕高雄一名謝姓油漆廠商想競標海軍基隆後勤支援指揮部的油漆標案，找來同為油漆廠商的劉姓友人，私下協議。謝男負責該案的陳姓員工碰巧涉犯貪污治罪條例案件，被司法警察監聽時，意外得知該案，將涉案3人一併移送法辦。基隆地方法院近日偵結，依違反政府採購法，分別判謝、陳、劉男等3人4、3、2個月徒刑，得易科罰金。

檢調調查，謝男公司有關海軍標案，均由陳姓員工負責協助處理，因該油漆標案已經流標3次，已購買相關油漆材料的謝男，擔心標案會被收回，便請陳男協助，將公司底標透漏52萬8千元給劉男知悉，實際上則出價52萬7806元，劉男則用52萬7千元出價，經最低標優先減價及第一次比減價後，以51萬6千元得標。而實際上，謝男為某牌油漆在台經銷商，而劉男則為該牌油漆基隆經銷商。

檢察官認為，謝男刻意請陳姓員工透漏底價給劉男，已違反政府採購法規定，依法將3人起訴。

謝男向法官辯稱，因為劉男是同品牌的基隆地區經銷商，因顧及商業道德，才會透漏底價給對方知悉；劉男則向法官說，根本沒有與謝男協議的必要，因為已經到第4標，不需要三家廠商競標的條件，自己投標即可。

法官則認為，謝、陳二人洩漏底價給劉男知悉，已經損害機關權益。謝男為了準備好的油漆可以出貨，由陳姓員工聯繫劉男，協議標價問題，以違反政府採購法，依法對3人判刑。

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