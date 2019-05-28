天外飛來的瓦斯氣爆 女屋主頭髮燒焦險毀容！

2019-05-28 16:54

［記者洪美秀／新竹報導］馬路上的瓦斯管線漏氣竟造成住戶家中廚房閃燃氣爆，女主人頭髮半焦險毀容！新竹市西大路135巷今天中午發生一起氣爆，女屋主回家準備煮午餐時，一開瓦斯爐竟閃燃氣爆，整個廚房被炸開，女屋主頭髮也燒焦，就連天花板也破一個大洞，讓人直呼實在太可怕了。

新竹縣瓦斯管理公司總經理黃俞昌表示，據了解，可能是因住戶附近外面道路有瓦斯漏氣，瓦管人員獲報搶修後，原已洩存在地底下的瓦斯甲烷氣體排入排水溝，加上排水溝連接住戶的排水口，導致部分瓦斯氣體流進住戶家中，又因住戶開瓦斯爐，才引發這起閃燃氣爆。

黃俞昌說，瓦管公司人員已到住戶家中了解，初判瓦斯管線沒問題，但進一步氣爆原因還待釐清，瓦管公司會負起責任，也會請保險公司到受災住戶家中了解，同時提醒民眾，若聞到瓦斯臭氣味，可先將家中窗戶打開，待味道散開後再開瓦斯爐，但此情況屬特殊個案，住戶不用擔心。

新興里張姓鄰長說，他中午接到太太告知家中廚房氣爆，馬上衝回家，結果屋內的廚房整個被炸開般，太太的頭髮也燒焦，差點毀容，看到滿目瘡痍的廚房，讓他火冒三丈，直呼實在太可怕了。

張姓鄰長說，據了解是因巷內的瓦斯管線破裂導致瓦斯漏氣，再經由排水溝灌入住家，已提醒附近住戶，若在家中聞到瓦斯味，要先打開窗戶，避免再有類似閃燃氣爆情況發生。

新竹市議會議長許修睿也接到陳情，要求瓦管單位要盡速處理及釐清原因並協助受災戶清理善後，且要盡快修復瓦斯管線，保障住戶居家的安全。

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