點數換女友？碩士工程師想「脫單」急購遊戲點數險失金

2019-05-28 15:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕點數換女友？台中市從未談過戀愛，俗稱「母胎單身」（誕生至今都單身）的30歲鄭姓男子，是碩士畢業的機械工程師，他突然接獲陌生男人來電，對方宣稱「只要付3萬元入會費，就會幫忙介紹女朋友！」，急著想「脫單」的鄭男，衝到超商要購買3萬元遊戲點數，作為入費費用，卻遇到熱心店長與熱血員警，警告這是詐騙伎倆，員警還說「這個我也有在玩，不可能買到上萬元」，鄭男就是不相信，警察把他帶回派出所，搜尋類似手法被騙的個案，他才恍然大悟，慶幸自己保住約一個月的薪水。

中市警察局第三分局勤工派出所巡佐林勝助、警員黃建銘，大前天（25日），接獲超商店長報案，疑似有人遇到詐騙，想購買3萬元遊戲點數，員警到場時，店長卻說，這名要賣點數的男人，發現店長報案，隨即匆匆離去，員警擔心此人轉赴其他超商匯款，詢問男子特徵後，鍥而不捨在附近巡視，於不遠的路口發現此人。

這位30歲的鄭姓男子吞吞吐吐說，他為了玩線上遊戲，才要購買3萬元的點數，員警卻察覺有異說，「我也有在玩，不需要這麼多點數啊？不可能買到上萬」，在員警的善誘下，鄭男終於坦承，他在通訊軟體上接獲交友訊息，「只要付3萬元入會費，就會幫忙介紹女朋友！」。

鄭男羞澀說，他具碩士學位，擔任機械工程師，月薪約3萬元，卻從誕生至今，從未談過戀愛，當天他接獲陌生男人來電，問他缺不缺女友，如果還是單親，會幫忙介紹女朋友，條件是要加入一個網站的會員，需要3萬元入會費，至於如何繳納會費，此人說，鄭男先超商買3萬元線上遊戲的點數，再把遊戲點數的序號密碼告訴他，就能完成繳費入費程序，他聽到「女朋友」就意亂情迷，興沖沖直奔超商購買點數，想買相當於一個月薪水的3萬元點數，幸好員警告知是詐欺，讓他保住3萬元。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法