架離ATM強提款 高利貸催收犯強盜

2019-05-28 13:34

〔記者彭健禮／苗栗報導〕從事高利貸催收的27歲林姓男子，曾因對債務人緊迫盯人，使得債務人跳海輕生，被判刑6個月。但他對另1名「客戶」朱姓婦人無故催討，趁朱婦操作提款機時，把朱婦架開，強行提領1萬元離去；林男此次不僅吃上重利罪3個月，也因強盜，被判刑2年10個月。

法官調查，朱婦因家人患病，亟需用錢，於2017年12月，向高利貸借款3萬元；朱婦實拿2萬7千元，並每10天繳3千元利息，由林男負責向朱婦催收。朱婦於2018年2月間，將債務清償，但連本帶利也共計還了4萬8千元。

不料，林男於去年5 月中旬起，無故再度要求朱婦償還借款，但都被朱婦拒絕；林男因多次催款未果，於去年6月5日晚間8 、9 點許，找友人廖姓男子陪他去向朱婦要錢。

廖男遂騎機車載林男前往朱婦住處，2人侵門踏戶、闖入朱婦家裡，要求朱婦需還款2萬元、至少還1萬元；因林、廖2人賴在朱婦家超過1個小時不走，朱婦急欲打發2人，遂同意到超商ATM提款，先給林男2千元。

林、廖2人騎車跟著朱婦到超商，當林男見朱婦已在ATM輸入提款密碼，猛然從後方架住朱婦頸部，將朱婦架離ATM 操作板，同時指示廖男提領1 萬元；超商店員聽見朱婦掙扎，趨前想要阻止，但林、廖2人得手後，隨即上車離去。

朱婦事後報警處理，警方循線將2人查獲，依法移送偵辦。法官調查，林男有多次重利前科，且在超商用暴力手段限制朱婦防護自身財物，已犯強盜罪；重利部分，判處3個月，可易科罰金，強盜罪部分，判2年10個月。廖男則因犯強制罪，處4月，可易科罰金。

檢警指出，2017年9月，縣內1名夫婦，共向高利貸借款6萬6千元，2人每日利息就要2千元，雖陸續還了30多萬元，還還不清，當時也是由林男負責催收；丈夫因天天被登門催討，受不了壓力，一度跳海輕生，幸好獲救；林男因重利罪，被判6個月，可易科罰金。

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