不滿被影射賓利違停還嗆法警 前立委「彰化金城武」求償又敗訴

2019-05-28 13:33

〔記者楊國文／台北報導〕2014年競選彰化縣長時自詡是「彰化金城武」的國民黨前立委林滄敏，2015年底的立委選舉前，遭立院記者傳為將價值上千萬元的賓利轎車，違規停放在台大醫院大門口，經三立電視台報導此事，並求證林本人予以否認，事後證實並非林所為，林轉向三立電視台與女記者連帶求償100萬元並登報道歉；高等法院認為許姓女記者已盡合理查證義務，且此事與公共利益有關，今仍判林敗訴。可上訴。

判決指出，2015年10月27日，台大名醫施景中在臉書上PO文，指稱有一部千萬元的賓利車，竟直接停放在台大醫院門口，車窗還掛上立法院停車證。由於違規的賓利車堵住醫療巡迴車和復康巴士通道，台大醫院駐衛警上前勸離，但賓利車駕駛竟反嗆要告毀損。

此事引起渲然大波，三立電視台許姓女記者接獲多位立院記者訊息後，經向被影射的前立委林滄敏本人求證，並進一步向立院交通科查證有關賓利車登發記資料，2天後新聞報導為：「賓利違停還嗆法警」、「『彰化金城武』否認：與我無關」，報導內容中指「究竟是個立委這麼囂張？」並指據了解，很多人看過林滄敏搭過賓利車，不過林滄敏覺得自己很倒楣，「怎麼躺著也中槍」，他名下5輛車沒有1輛是賓利。

事後，該賓利車駕駛主動向台大醫院致歉，台大醫院公關也稱該駕駛是某企業老闆。被無辜波及的林滄敏不滿，對撰稿的許姓女記者、王姓攝影提告涉嫌加重誹謗，並向2人和三立電視台請求連帶賠償100萬元及登報道歉。

刑事部分，一審認定許、王2人有罪，分別處拘役30日，上訴二審後，卻逆轉改判無罪確定。

民事賠償部分，林滄敏認為報導中提及他「囂張、嗆警」，但都與他無關，賓利車主也出面澄清，但三立電視台卻始終不願意澄清、道歉，因此要求賠償。不過，高院認為報導已經過合理查證，今仍林敗訴。

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