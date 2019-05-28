跆拳道前女國手吸金19億判9年半 出庭痛哭：可拿30萬換交保

2019-05-28 12:56

〔記者楊國文／台北報導〕曾為我國贏得世界大學跆拳錦標賽銅牌的跆拳道前女國手徐詩彥，5年前以投資「水產進口貨櫃」等名義，涉向21位學生家長、親友吸金19億1千多萬元，宣稱會按期支付5％到15％不等的利潤，但跳票崩盤全案曝光，一、二審均重判12年6月，高院更一審時徐女坦承犯行，僅被認定是共犯身分，但考量犯罪金額達19億多元，今依銀行法的違法吸金、詐欺罪判9年6月，未扣案的3億1948萬元追繳沒收。可上訴。

宣判後，高院更一審立即召開延押庭，到案後被羈押已2年的徐女（42歲），庭訊不斷哽咽，且淚流滿面請求讓她交保，她希望回家照顧兩名年幼女兒、家人，並強調「我會尊重司法，不會逃亡」，她也抱怨說，被羈押的兩年來，她不僅失去入身自由，連基本人權、尊嚴都被抹滅，像今天被押解出庭時，她覺得被譏諷，讓她感覺很受傷，她指出，案發後她主動請被害人提出告訴，也主動到案，她相信司法，希望能讓她具保。

不過，更一審合議庭問，徐女犯罪金額共19億多元，未扣案需返還被害人的還有3億多元，她打算拿出多少錢交保？徐女流淚說，爸媽、家人可以幫她籌錢，「我應該可以籌到30萬元」；對徐女聲請交保，高檢署檢察官壽勤偉則認為，徐女羈押的原因仍在，仍有羈押必要，應延押。更審合議庭表示將評議後做出裁定。

判決指出，徐女從2014年4月起，利用開設補習班的機會，向學生家長及親友自稱與別人共同經營水產進口貨櫃生意，邀大家投資為期7天到15天的「臨時單」，或1個月的「固定單」，或稱需用款項以投資進口水產貨櫃、外幣買賣等不實理由，並允諾期滿即可獲得5％到15％不等的利息，誘騙投資。

同年12月，由於投資額逐漸增加，徐女還邀約有相當財力的林姓男子（基隆地院審理中）加入，以相當手法招攬親友投資、借款，不少投資人「好康到相報」，投資越來越多，累積金額日益龐大，總計自2014年3月起至2017年4月為止，徐女等人吸金規模達到19億1196萬多元，至今仍未償還的本金達3億1743萬元。

更一審分析21名受害人裡，投資最高者累計達5.5億元，且「億元戶」有5人、「千萬元戶」也有10人，累計投資金額從1400多萬元到9800多萬元不等。此外，徐女另涉向宋女借款210萬元未還，涉詐欺罪。

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