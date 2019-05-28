枋寮工業區驚傳氣爆火警 6人送醫3插管

2019-05-28 12:10

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮屏南工業區早上驚傳火警，火勢迅速蔓延，在場人員逃避不及遭火焚身，目前傳出共有6人輕重傷，其中3人全身高達7成2到3度的燒燙傷，急送枋寮醫院後插管，並轉送其他燒燙傷救護醫院。

這間大理石工廠約在早上10點左右突傳爆炸聲響，據前往現場救援的公司人員表示，疑似在焊接時，因地上易燃物未清除導致爆炸，現場接連傳出兩聲爆炸聲，震動整個廠房，未受波及者趕緊衝去救人，最後清點共有6人送醫。

其中先行送往枋寮醫院總共5個患者，其中42歲的台籍傅姓男子檢傷2級、全身70%有2到3度燒燙傷，因有吸入性嗆傷，經插管轉送義大，另兩名越籍的泰姓及黎姓男子全身2到3度燒燙傷，經插管亦轉送其他醫院。

屏東消防局表示，早上9點51分獲報後派遣枋寮、佳冬、春日、新埤、林邊、南州、崁頂等分隊及第三大隊出勤，共計15車22人前往，9點57分到場，佈水線搶救10時10分回報火勢撲滅，其中另外兩位2名為肢體輕微外傷，火災原因目前由火調人員調查中。

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