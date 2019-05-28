男嬰出生3天遭遺棄窒息亡 生母判刑3年8月

2019-05-28 12:17

〔記者王定傳／新北報導〕21歲賴姓女子因二度未婚生子怕挨罵，竟將生下3天的男嬰裝入手提包，棄置路旁機車腳踏板上，害男嬰窒息死亡；新北地院合議庭審酌賴女年紀輕、思慮不周等原因，認為若科以法定最低刑度7年以上徒刑太重，予以減刑後，依成年人故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪，判她3年8個月徒刑。

檢警調查，未婚的賴女原本就育有一名3歲兒子，當初因交友複雜、生父不詳而遭爸爸責備；去年8月18日，她又獨自在家中廁所產子，發現小孩有食慾不佳等問題，因怕遭責罵，未前往醫院產檢、待產及就醫，且她自認無工作能力，沒法再負擔扶養另一名小孩，當日原預計把小孩送養或安置。

8月20日晚間6時許，賴女因急於至幼兒園接送幼子下課，騎車到新北市鶯歌區時，竟把男嬰裝進手提包內，棄置在謝姓騎士的機車踏板上，希望路人發現送養，卻因此害男嬰窒息死亡。

同月21日，謝男發現包包後，認為可能是隔壁車主遺落，直接放置到隔壁機車踏板上，後來，尤姓車主發現手提包後，擔心有違禁品報警處理。

警方事後循監視器揪出賴女涉案，她坦言在遺棄前，小孩仍有呼吸，加上法醫研究所鑑定也確認，男嬰生前被放在手提包內，活生生窒息而死。

檢方認為，賴女故意遺棄無自救能力的嬰兒，請法院依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑，並斥責賴女所為讓寶貴幼小生命，僅存在3天便消逝，實堪譴責，考量她年紀還輕，犯後認罪有悔意，請法院量處適當之刑，並啟自新。

審理時，她坦承犯行，合議庭審理認為，男嬰當時未滿12歲，賴女所為要加重其刑，不過，審酌她當時才21歲，年紀尚輕，思慮不周，及她在案發時所面臨身心、經濟壓力，與本案罪輕法定本刑是7年以上徒刑，認其犯罪情狀足以引起一般同情，堪以憫恕，縱科以法定最低刑度，猶為過重，依刑法59條減刑；可上訴。

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