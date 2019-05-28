失智翁迷途 巧遇熟識警助順利返家

2019-05-28 11:58

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名罹有失智症的楊姓老翁25日晚間從安樂區走到中正區，卻找不到回家的路，路人發現後報警處理。碰巧曾在安樂區服務的巡佐潘明杰，一眼認出楊翁身分，立刻聯繫其胞妹，幫楊翁找到回家的路，家屬今日上午也再致電，感謝員警們的幫忙與協助。

基隆市警二分局東光派出所25日21時許，接獲民眾報案指稱，有一名老翁獨自走於培德路上，行為舉止怪異，前往關心他卻無法明確表達自己姓名及家中住處資訊，身上也沒攜帶手機，擔心他發生危險。

警員許勝鴻獲報立即前往，並請線上巡邏的巡佐潘明杰、警員王偉倫一同幫忙。巧合的是，潘巡佐剛好住在老翁家附近，而且先前曾協助過他，所以對他印象深刻，比對身分無誤後，趕緊通知他的家人到派出所接人返家。

楊翁妹妹到場確認哥哥安全無虞，鬆了一口氣，向警方表示72歲的哥哥有失智症狀，數次離家走失，本次楊翁自行外出且遲遲未返家，家人皆擔心不已，所幸接獲警方通知，便立即趕往派出所，頻頻感謝警方為民服務作為，協助家人平安團聚。

所長洪煥喨則表示，潘巡佐去年10月才調到二分局服務，卻沒想到會碰巧之前服務轄區的迷路老翁，幫他順利找到回家的路。

第二分局長婁自強呼籲，家中如有年長者應多加注意及關懷，外出時應有人陪同，亦可向市政府社會處申請「防走失手鍊」，透過手鍊編號連結社政、警政系統，快速查詢走失者身分及通知聯絡人，讓長者們可以順利找到回家的路。

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