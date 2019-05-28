躁鬱男攔路拔騎士鑰匙 竟是車子冒煙太多！

2019-05-28 11:19

［記者楊政郡／台中報導］60歲王男在馬路上發現連男騎乘的機車排煙太多，提醒他：「你機車排放煙也太多了吧」，連自認已檢驗合格轉綠燈後自行離去，王竟追上來「再不停車就要打你」、「把機車熄火，不然我要打你」，拿起柺杖作勢揮打，還擅自將連某機車熄火，拔走車鑰匙，且把鑰匙丟向對面車道，以此妨害連某行使權利，法官依強制罪判拘役20日。

判決書指出，王男在去年10月15日下午6時許，騎乘機車經過台中市河南路與市政路口，看到連男騎乘的機車也一起停紅燈，連男就停在他的左前方，他熱心得向連男表示：「你機車排放煙也太多了吧」，連男轉頭檢視後表示：「煙並沒很多且我的車子有檢驗合格」，隨即於轉綠燈後騎離現場。

一般人是提醒一下即可，但王男竟尾隨過來，且對連大喊「再不停車就要打你」，追到市政南一路與黎明路交岔路口，兩車併行向連男恫稱「把機車熄火，不然我要打你」，隨即手握柺杖作勢揮打，迫使連男趕緊停車。

而連男感到莫名其妙，趕緊打電話報警，王男竟伸手關掉連男機車的電門，拔下機車鑰匙，且順手就往對向車道丟擲，等連男去找回機車鑰匙，已經毀損無法使用。

到底為什麼要這麼做！法官審酌兩人互不熟識，亦無宿怨，僅因他感覺對方機車排煙有點多，即以非理性方式處理，被告自我情緒控管能力欠佳，對告訴人造成莫大恐懼，雙方未和解，也未賠償；念及被告罹患有躁鬱症，目前在醫院監護治療中，犯後坦承犯行，判處拘役20日。

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