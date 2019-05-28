知名潮鞋代購「小B之都」 涉地下匯兌、逃漏稅被起訴

2019-05-28 11:26

〔記者錢利忠／台北報導〕專營海外潮鞋代購的「小B之都」，其李姓負責人被控從事地下匯兌，自2016年起開始，經手人民幣、韓幣及港幣等流通金額，折合新台幣共7584萬1290元，另涉嫌短報營業收入，逃漏稅捐884萬8538元；台北地檢署今年初搜索該公司並查扣相關物證後，依違反銀行法、偽造文書及稅捐稽徵法等罪將李姓業者起訴。

檢警調查，以獨資商號「鼎新行」經營海外潮鞋代購的「小B之都」，不僅在北市西門町有設點開店，在各大網拍平台也有刊登代購潮鞋等拍賣訊息，不少知名藝人都曾登門光顧，在潮鞋圈中小有名氣。

不料，李姓業者卻涉嫌在經營潮鞋事業的空檔，以公司行號為掩護，自2016年開始招攬人民幣、韓幣及港幣等地下匯兌，非法流通金額達7584萬1290元，李男則從中抽成千分之2，獲利15萬1683元。

除兼營地下匯兌之外，自2016年1月至2018年4月間，李姓業者還涉嫌逃漏稅，在國稅局稽查時交付盜刻的印章及偽造的借貸切結書，短報2016至2018年間的銷售額，合計8241萬4576元，涉逃漏稅捐884萬8538元。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法