殺夫毒死女兒詐保250萬理賠 狠婦二審判10年

2019-05-28 11:10

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄仁武區一間鐵工廠老闆娘王黃寶美2016年砍死久病的老公，故佈疑陣成離職工人酒後行兇，意圖詐領保險金，被依犯幫助自殺罪判3年2月徒刑定讞。未料，檢警偵辦時又查出王婦早在2013年另以滅鼠藥毒死智障的次女，棄屍營造性侵殺人假象，詐得250多萬元理賠，高雄高分院今將她依殺人、詐欺取財罪，合併判王妻應執行有期徒刑10年，可上訴。

檢方偵查發現，王姓鐵工廠老闆與62歲妻子王黃寶美育有3女1子，次女從小就有智能障礙，2013年8月間，王婦不願繼續扶養她，竟將可滅鼠（Brodifacoum）、甲醇，混入藥酒裝進寶特瓶，深夜11點多藉故騎車載次女外出，到仁武區八控橋旁便道時，騙次女喝下藥酒，致急性甲醇中毒身亡。

王黃寶美為製造他殺假象，刻意把次女上衣掀至胸部上方，隨即騎車離去，隔日清晨7點50分路人發現屍體報警，王妻謊稱次女「愛喝酒、常遭人以酒引誘外出」，並在案發當晚擅自逃家外出，誤導檢警辦案方向為遭引誘外出遇害。

王妻並向南山人壽申請次女壽險的身故保險金，獲50萬745元，再申請意外險的身故保險金，再獲理賠205萬1282元。2016年11月間錢已花盡、丈夫又長年病痛，才與丈夫合謀幫他自殺，王黃寶美故佈疑陣企圖裝成移工酒後行凶，欲再度詐保。

王姓老闆2016年11月27日陳屍鐵工廠，身中38刀，王父企圖誤導是遭離職移工殺害，但檢警調查發現王身亡前投保不少壽險、意外險，查出王婦是砍死老公意圖詐保，但王婦僅坦承協助丈夫自殺，但否認要詐保，被依犯幫助自殺罪判刑3年2月定讞，目前服刑中。

不過，檢方偵辦過程發覺王婦的智障次女當年遇害，恐不單純，循線查出她在2013年涉嫌詐保毒殺次女，另案提起公訴。橋頭地院今年1月間將王婦依殺人、詐欺等罪將她判刑12年。

王婦不服上訴二審，高雄高分院今將她改判應執行10年。可上訴。

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