年薪262萬工程師時常家暴美女妻 他辯：患躁鬱症

2019-05-27 23:58

〔記者楊國文／台北報導〕年薪新台幣262萬元的楊姓工程師，被美女妻子指控動輒大聲辱罵她及毆打，因不堪遭家暴對待，帶著小孩離家3年多，並訴請離婚，楊男庭訊辯稱因精神壓力大而罹患躁鬱症，雖偶而有口角、衝突，但絕無長期家暴，高等法院不採信，今仍判准2人離婚。

判決指出，楊男和任職美語教育機構主管的妻子於2006年結婚，育有一子一女。婚後第3年，楊男和妻子起口角，對她家暴，打傷左臉、頸部及眼睛瘀傷，後來楊妻原諒他，不料，楊男2015年10月又對她動粗，大聲責罵，小孩當場嚇得哭鬧不已，楊妻失望透頂，帶著2個小孩離家，並訴請離婚。

庭訊時，楊男辯稱罹患躁鬱症、憂鬱症，因妻子和岳母時常無理需索金錢，讓他備感壓力，兩造有時候會因金錢發生口角、衝突，但否認家暴妻子。

楊妻則指控丈夫動輒對她施暴、辱罵，讓她和小孩生活在恐懼中，而且2015年10月又變本加厲毆打她，才會帶小孩離家，請求法官判准離婚。法官傳訊兩造子女作證，他們證稱爸爸有時候在家也罵髒話，覺得「很恐怖」，法官也查出，因小孩目睹家暴，在校因缺乏安全感而需老師額外陪伴他們。

高等法院審理認定，依楊妻提供的驗傷診斷書、報案紀錄，足以證明楊男有家暴為，因此楊妻主張因為家暴已造成無法同居情形，為有理由，今判准離婚。仍可上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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