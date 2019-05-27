5/27 威力彩頭獎連25摃 雙贏彩、今彩539皆摃龜

2019-05-27 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月27日）開獎的第108000042期威力彩、第108000126期雙贏彩與第108000126期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000042期威力彩中獎號碼為：「第一區：04、10、13、15、31、35，第二區：01」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共42注中獎，每注可得2萬元；伍獎共214注中獎，每注可得4000元；陸獎共1773注中獎，每注可得800元；柒獎共2971注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬6045注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬3376注中獎，每注可得100元；普獎共3萬5793注中獎，每注可得100元。

第108000042期38樂合彩中獎號碼為「04、10、13、15、31、35」，五合摃龜；四合共1注中獎，每注可得6萬7500元；三合共107注中獎，每注可得5750元；二合共1707注中獎，每注可得750元。

第108000126期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、05、06、08、10、11、17、18、19、23」，頭獎摃龜；貳獎共9注中獎，每注可得10萬元；參獎共226注中獎，每注可得500元；肆獎共2631注獲得，每注可獲得100元。

第108000126期今彩539中獎號碼為「09、10、21、33、39」，頭獎摃龜；貳獎共144注中獎，每注可得2萬元；參獎共5853注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4917注中獎，每注可獲得50元。

第108000126期39樂合彩中獎號碼為「09、10、21、33、39」，四合摃龜；三合共155注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6314注中獎，每注可得1125元。

第1080000126期3星彩中獎號碼為「988」，正彩共19注中獎，每注可得1萬2500元。

第1080000126期4星彩中獎號碼為「0166」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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