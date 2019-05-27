塑膠袋套頭、四肢被綑綁 高市驚傳虐狗案

2019-05-27 15:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市驚傳殘忍虐狗案！

高雄市關懷流浪動物協會今接獲民眾通報，發現1隻黑狗被人以膠帶封頭，並綑綁四肢，棄屍在大順陸橋工地旁，協會據報趕赴現場，黑狗已經被清潔隊帶走。

協會四處詢問奔波，總算在三民東區清潔隊的垃圾堆找到黑狗，卻赫見黑狗除了四肢被綑綁，連頭也被塑膠袋套頭，懷疑黑狗遭人活活悶死虐死。

動保處據報到場處理，掃描黑狗未發現晶片，懷疑可能是流浪狗，強調惡行已觸犯動保法，最重可處2年有期徒刑，併科200萬元罰金；警方據報趕赴現場，調閱監視器追查，全力緝凶中。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法