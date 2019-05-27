3歲童衝進馬路「猝不及防」 堆高機駕駛撞上獲判無罪

2019-05-27 13:59

［記者鄭淑婷／桃園報導］2016年4月26日，桃園市中壢區發生一起3歲李姓男童遭堆高機撞上意外，男童父親在後呼喊仍無法阻止，目睹兒子遭撞那一幕幾乎嚇壞，所幸男童沒有直接遭輾過，送醫急救後保住一命，男童父親認為堆高機未經申請就上路，向堆高機宋姓駕駛提告業務過失傷害，不過，桃園地院法官勘驗現場監視器畫面，男童衝進車道至發生意外僅短短1秒，駕駛堆高機的宋男猝不及防，難認有疏於注意車前狀況的過失，判決宋男無罪。

判決指出，至於男童父親指控宋男駕駛堆高機上路前，未先向監理機關申請臨時通行證就貿然上路，此部分宋男有違反「道路交通管理處罰條例」第32條第1項及「道路交通安全規則」第83條第2項規定，相關單位可依法裁罰，但未申請就上路並非「必然」會發生事故，宋男違反行政法的部分與後續撞上男童，兩者間並無直接因果關係。

全案發生於2016年4月26日下午2點15分，宋男駕駛堆高機沿中壢區中北路二段往龍岡路方向行駛，途中男童突然衝進馬路，父親發現在後追趕、出聲大叫要宋男停下，但仍無法阻止意外發生，男童父親認為宋男未依規定申請上路、未注意車前狀況，對宋男提出業務過失傷害告訴；宋男則辯稱，男童突然從路旁衝出，他聽到男童父親喊叫還回頭查看，下一秒意外就發生了，他根本來不及反應。

法官勘驗現場監視器畫面，路邊停有不少機車，男童沿著路邊奔跑時，車主很難察覺，而事發前男童父親在後追趕、喊叫，但男童闖入車道至發生意外僅短短1秒，駕駛並無充分時間反應。

法官另將全案送「桃園市政府車輛行車事故鑑定委員會鑑定」，鑑定結果亦認為肇事主因為男童從路外騎樓奔跑進入車道，宋男駕駛堆高機則無肇事因素，但未申請臨時通行證行駛道路則有違規定。

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