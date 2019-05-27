爆滿！霹靂戰警體驗營240個名額 報名逾4500人破紀錄

2019-05-27 13:09

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局婦幼隊今年暑假的「小小正義使者GO」活動，共規劃8個梯次240個名額，開放報名僅10多天，就有多達逾4500名學童報名，縣警局婦幼隊預估，本月底報名截止日，報名人數可望破5000人。6月14日將以電腦隨機抽選，8個梯次各30人，讓彰化學童度過不一樣的暑假。

婦幼隊舉辦的「小小正義使者GO」活動，今年邁入第3年，前年首度實施時有2000多人報名，去年一舉突破3000人，由於「帥！馬路小英雄」、「COOL！霹靂戰警」、「指紋魔法」、「糖果巫」、「攝計你的人身」及「波力GO」等各項關卡內容豐富、精彩，小朋友們還能穿著「迷你版」警察制服、霹靂小組服裝及刑警背心，今年5月中旬開放網路報名至今僅短短10來天，就有多達逾4500人報名，盛況空前。

婦幼隊長李文智表示，這個在暑假期間舉行的熱門活動，最主要是要孩子們學到交通安全概念、認識毒品、網路安全使用方式，希望向下扎根，讓孩子們都能夠及早了解到相關的法令。

婦幼隊規劃於6月29日（週六）與30日（週日）、7月6日（週六）及7日（週日）上、下午舉辦8梯次共240個名額，參加活動的學童須為年滿5歲、未滿10歲，且至少應有1名家長陪同參加。報名截止日為5月三11日，本縣縣民只要到警察局粉絲專頁按讚分享即可取得報名資格，相關活動辦法公布於警察局官網及粉絲網頁。

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