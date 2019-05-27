保二小隊長揩油名牌廠商 認罪獲緩刑

2019-05-27 12:32

〔記者王定傳／新北報導〕時任保安警察第二總隊刑事警察大隊偵一隊小隊長的陳揚宗，向知名法商路易威登馬爾悌耶公司（LV），詐取25000元運載仿冒品的貨運費；新北地院合議庭審理後，以陳男認罪繳回犯罪所得、情節輕微，犯後態度良好、深具悔意，減刑後依利用職務機會詐取財物罪，判刑2年，緩刑4年，並向公庫支付15萬元，褫奪公權2年。

檢方調查，陳員負責查緝LV產品遭侵權的案件，明知查獲仿冒品後所需的貨車載運費用，均由保二刑大公款支付，但他涉嫌從2015年起，佯稱運費須由LV支出，向LV詐取合計25000元運費。

陳男在檢方偵辦時認罪，檢方考量他認罪、繳回犯罪所得，且2次所詐金額都未達5萬元，情節輕微，請求依貪污治罪條例第8條第2項前段規定、及第12條第1項規定，減輕其刑。

審理時，陳男同樣認罪，合議庭審理認為，陳男在偵查中自白，已自動繳交犯罪所得，加上各次犯罪所得均在5萬元以下，審酌犯罪手段、型態、對社會秩序所造成損害等情，認為情節尚屬輕微，依貪污治罪條例第8條第2項、第12條第1項減刑。

至於陳男的辯護人請求依刑法59條減刑部分，合議庭認為，陳男從事警職20年餘年，身居小隊長職，參與過的相關職務教育訓練應不計其數，對公務員廉政倫理規範規定知悉甚詳，未能以身作則，反貪圖小利，並非有任何特殊變故或原因，致其不得不為，難認有何足引起一般同情而有顯可憫恕之處。

合議庭認為，陳男所為對公務員廉潔形象產生損害，念其從事警職20年餘年，查緝工作卓有功績，102年至106年度年終考績皆為甲等，因一時利益薰心鑄下大錯，犯後坦承犯行，繳交犯罪所得，犯後態度良好，深具悔意，判刑2年，緩刑4年。

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