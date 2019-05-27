北市派出所長荒》沒人要當所長 直接指派可解乏人報考窘境

2019-05-27 06:09

〔記者姚岳宏／台北報導〕目前全國各縣市警局，多以「保薦、逕派」遴選派任派出所長，僅台北市及新北市以「考試」做為晉用管道，雖然考試選才感覺較公平，但經常會「考出不適任的所長」，同時也是造成所長短缺的主因。

台北市的派出所長以往報名者眾，怕官警派系間私相授受，加上幾次大規模的警風紀弊案影響，為求公平，才以考試作為晉用依據，有其歷史因素，新北市改制直轄市後也效法；但這幾年來，隨著所長工作日趨繁重，不少年輕警官視所長職務為畏途，反落入越來越少人報名的窘境。

現在年輕警官重視家庭生活，在兩線一星及兩線二星期間，大多喜歡待在內勤，功獎較少、升官慢些沒關係，但可以兼顧家庭生活，不用一個月內，至少有半個月要住派出所，像以前學長一樣經常弄到妻離子散。

部分聰明、能力強的中階警官，進入督察、交通等繁忙的內勤組室，就可獲得與外勤所長相當的功獎數字、甚至有過之而無不及，還可天天回家，當然就不用去當所長；反而是能力平平、或不想辦公文的警官，利用「考所長」變成逃避業務的渠道，造成劣幣驅逐良幣。

有些人稱「保薦」會任用私人，造成不公平，但其實由分局長舉薦，就等於由分局長面試，再以他平日工作態度作為推薦標準，這讓有志成為所長者，平日都需競競業業；也因為保薦需連坐處分，分局長也不敢隨便胡亂推人。

其實警派出所長就跟軍方的排、連長一樣，雖是重要資歷，但帶兵辛苦，不少尉級軍官寧可待在總部、營部當參謀官，也不願待在基層連隊受苦，更何況警所長比起軍官，還要在第一線面對民眾及聚眾陳抗事件，壓力又更大了。

當年輕警官也跟部分軍官一樣，都喜歡待在內勤上下班，那誰要在外勤歷練？既然現在大家都不想考所長，不少官警都說：那就恢復「逕派（長官直接指派）」不就好了！

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