驚險！媽媽撞車嬰兒被誤鎖車內 警方急找鎖匠救援

2019-05-26 22:27

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市1名媽媽25日開車載1歲兒子外出，行經竹市慈雲路美式大賣場附近時，疑因未注意車況與前車發生擦撞，因事發突然，這名媽媽車子沒熄火就下車查看，沒想到有車門自動關閉裝置的車子馬上自動上鎖，此時這名媽媽顧不得車禍情況，急忙大喊「我兒子在裏面！」，幸趕往處理車禍的員警聯繫鎖匠，30分鐘內將車門打開，還好坐在安全座椅車內的小男嬰正睡得香甜，絲毫不知發生什麼事，讓差點飆淚的媽媽鬆了一口氣。

新竹市警方表示，這名緊張的媽媽昨天開車行經慈雲路好市多附近時，與前車發生擦撞，趕緊下車查看，沒想到忘了車子有自動上鎖裝置，回頭要拿東西時，才發現車門已上鎖，讓她急得如熱鍋上的螞蟻，原來兒子還坐在車內後座的安全座椅，嚇得大喊「我兒子被鎖住了」。

鄰近埔頂派出所員警據報前往處理車禍，獲悉這名媽媽的求助信號，趕緊聯繫附近鎖匠到場開鎖，沒想到接連找了2名鎖匠才打開車門，讓一旁的媽媽心急如焚，嚇得臉色發白，並隔窗觀看孩子的狀況，幸好孩子正睡得香甜，還未查覺有異狀，即時化解一場虛驚，更讓這名媽媽自責不已，直呼真是驚險一線間。

有汽車業者對車門會自動上鎖的狀況研判可能是車子因擦撞，導致防盜的震盪器故障，也可能因車子未熄火，讓防盜器誤判，呼籲若有此功能的車主，可先把車窗搖下來，或將車子熄火，確保安全。

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