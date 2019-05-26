消防署救災能力測驗 竹縣義消英雄榮獲特優

2019-05-26 14:24

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為全面提昇義勇消防人員人命救援能力，熟練救災裝備器材使用技巧，新竹縣義消人員參加內政部消防署救災能力測驗，依年齡分組隨機抽測4項救災能力，結果團體成績都達滿分特優，表現深獲肯定。

新竹縣政府消防局長孫福佑表示，竹縣幅員遼闊，各地災害發生時，都需要義消人員深入災害現場救災，因此透過測驗檢視，展現平時受訓的最高戰力，以確保民眾的生命財產安全。這項抽測，由內政部消防署簡任視察馬武雄率隊到新竹縣進行，針對55歲以下義消，依年齡分為甲組、乙組及丙組共計30人，由電腦從各組隨機選出10人接受抽測。

測驗項目計有一、消防衣帽鞋及空氣呼吸器著裝暨救人；二、基本繩結；三、橫渡架設操作；四、捲揚器低所救出應用繩結架設等4項。

其中，關西義消分隊長詹羅燈中籤參加丙組受測，捲起袖子，信心滿滿的帶頭參與各項目測驗；由於平日訓練得宜，他和所有受測人員都在限時內完成指定動作及技巧，全員拿到滿分特優榮譽。

新竹縣義消總隊總隊長張鎮榮慰勉受測人員辛勞，並表示平時有扎實的訓練，災害發生時能確保自己救災安全，也可保護更多民眾。

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