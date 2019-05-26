假觀光真坐檯 越籍妙齡火辣女模竟是.....

2019-05-26 13:31

〔記者萬于甄／台南報導〕移民署南區事務大隊台南市專勤隊日前在麻豆一處鐵皮練歌場內，查獲15名持免簽、觀光簽證的外籍女子從事陪酒坐檯，其中，一名外型亮麗身材姣好的23歲「越女」小曼，其護照的性別欄竟是男性，原來是動了變性手術，讓隊員相當驚訝；專勤隊訊後15名越女均依法裁處並遣送回國。

台南麻豆防汛道路旁一處鐵皮搭建的練歌場因時常有不明的外籍人士出入，引起地方民眾擔憂，南市專勤隊獲報後蒐證約1個月，日前會同台南憲兵隊、市府勞工局及麻豆分局等前往查處掃盪，果然發現15名越籍女子從事坐檯陪酒工作，其中，還有2名越女為未成年少女。

過程中，專勤隊也發現一名外型亮麗、身材火辣的23歲越籍女子「小曼」，其護照性別欄竟是男性，讓專勤隊相當驚訝，事後小曼才坦言曾前往泰國動變性手術，在越南因性別變更登記困難，才維持男性性別。

專勤隊將15名越女帶回時，因單位也是第一次遇到第三性的外籍人士，不知該將小曼安置在男性還是女性收容區，經女隊員幫忙確認小曼性徵後，仍決定安置在女性收容區。

據了解，小曼平時會接一些走秀活動，是業餘的模特，在朋友的介紹下，才開始在練歌場兼差賺外快，坐檯生意不錯，一天收入約達5、6000元。

南市專勤隊表示，15名越女持觀光簽證違法來台工作，依法皆裁處3萬元，同時已遣送回越南，另業者依違反就業服務法，裁處最高75萬元罰鍰，且因雇用2名未成年，另裁罰12萬元，共計87萬元。

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