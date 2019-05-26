商人集資950萬元買比特幣 仲介捲款人間蒸發

2019-05-26 12:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市發生一起比特幣交易的詐欺或背信疑案，林姓貿易商人委託李姓男子購買比特幣，價格比市價低1萬7000元，林男認為有套利空間，集資950萬元購買47.5單位，雙方於本月11日於酒店交易，李男拿了錢，謊稱要找黃姓賣家匯出比特幣，於酒店門口搭乘一輛接應的汽車逃逸，中市警局六分局偵查隊於13日接獲報案，目前鎖定汽車車牌與李男、黃男2人追查，但尚未找到這兩人，此案是單純買賣糾紛，還是詐欺案，或是受委託而背信，仍須進一步調查。

林姓商人報案說，他在2個月前認識李男，本月6日李男聯繫他說，其黃姓朋友手上有比特幣待售，當時價格一單位（俗稱一枚）市價21萬7000元，黃男願意以20萬元拋售，比市價低1萬7000元，翌日雙方見面，李男帶著自稱擁有比特幣的黃男，與林男洽商買賣，林男於商談後，認為有套利空間，趕緊向朋友籌資950萬元，想要向黃男購買47.5單位，雙方約在10日晚間於酒店交易。

調查顯示，遲至11日凌晨，李男才到酒店，黃男則未現身，李男宣稱黃男行事低調，不想曝光，由他負責交易即可，林姓商人雖擔心被坑騙，但仍繼續交易，李男拿出自己的身分證給林男核對，還簽發一張950萬元本票當擔保，隨後，宣稱要去找黃男匯出比特幣。

林男擔心有詐，要求李男要在自己的手機，下載定位追蹤的應用程式（APP），不料，李男走出酒店大門，隨即搭上一輛接應的汽車迅速離去，林男透過定位，指揮自己的助理開車追人，卻發現李男逃到台中市沙鹿地區，隨後關閉定位程式而消失無蹤，林男又找了2、3天，確認找不到李男，向警方報案，控告李男與黃男詐欺。

六分局偵查隊初步調查，李男提供的身分證並未變造，確實時李男本人無誤，此人沒有前科，但警方尚未找到他，偵查隊分析說，如果黃男沒有比特幣，此案可能會構成詐欺罪，不過，如果黃男有比特幣待售，李男受林姓商人委託，卻違背委託，觸犯的是背信罪，不是詐欺罪。

另外，本案兩位關鍵人李男與黃男都尚未到案，全案目前僅是林姓商人的說法，是否為買賣糾紛，仍有待釐清，此案仍有諸多疑點，例如比特幣交易都是靠網路匯進匯出，李男可以在酒店內，透過電話或網路軟體，交代黃男匯出比特幣，不需要親自找黃男，林姓商人卻讓李男離開，違反一般交易常理，這些疑點都有待釐清。

比特幣是虛擬貨幣，具有波動大、高風險與高獲利等特性，又不需具名而很難追蹤流向，成為洗錢的最佳工具，部分國家禁止或限制交易，另外，比特幣交易不用具名，都是靠網路匯進匯出，此特性也成為詐欺甚至是強盜的最佳管道，中市往年就有搶奪被害人手機，強制匯出比特幣的強盜案。

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