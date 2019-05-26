質疑女兒被誘姦懷孕 教授批男方像「陳星」反吃刑責

2019-05-26 11:57

〔記者黃捷／台北報導〕陳姓大學教授2016年初帶女兒至期貨公司開戶，負責承辦的楊姓業務對陳女一見鍾情展開追求，不久後兩人就陷入熱戀、四旅遊，期間不僅發生多次性關係，陳女還因此懷孕。教授得知後氣得要女兒提告性侵，檢察官處分不起訴，他又跑到楊男公司發傳單痛批「其狼陰和陳星如出一轍！」結果反挨告誹謗，除被判罰金1萬5千元、緩刑2年，民事部分還得再賠楊男6萬元。

判決指出，陳女與楊男認識後不久，2016年2月間就前往非洲模里西斯共和國、金門、日月潭等地旅遊，並發生性關係；楊男挨告性侵後，陳女證稱：「我當下反應是覺得詭異，不知如何拒絕...會一再答應出遊均是因我自暴自棄，被性侵後有一種只能跟著他的感覺，所以性行為當下都沒有拒絕...」但檢察官認為她既沒有拒絕，案發後也沒有懼怕反應，遂認定她自願發生性關係，遂處分楊男不起訴。

教授不滿處分結果，隔年5月竟跑到楊男的期貨公司發傳單，裡頭寫著「楊○○/以教期貨為餌/旅遊為陷阱/誘姦無知女性/令受害者和其父母痛不欲生/其狼陰和陳星如出一轍/問：他為什麼被○○期貨當局掃地出門？」楊男得知後反告楊男誹謗。

教授開庭時表示，女兒因此事罹患思覺失調症，檢察官不具精神醫學背景，又未請教醫師，以平常人方式論斷楊男沒有刑責，才會讓他不服，看著女兒受精神病折磨，身為父親實在不忍，才會發傳單要楊男面對此事。

台北地院認為，檢察官處分楊男不起訴，以教授學歷、智識不可能不清楚理由，就不應再損害楊男名譽，且「陳星」一字經媒體廣為報導後，已成為影射性侵、足使他人感到難堪的用詞，另包括「誘姦」等詞在內，都已逾越表達言論自由的適當性，遂認定教授涉誹謗罪明確，刑事部分判罰金1萬5千元、緩刑2年，民事部分判賠6萬元。

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