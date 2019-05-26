賣屋反悔想自住 房仲買賣細節條件沒談妥 12萬服務費飛了

2019-05-26 11:45

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名李姓女子去年將房屋以3百萬元，委託給柏佑地產公司販售。房仲公司同年10月時找到資姓買家購屋，李女卻反悔想留屋自住。房仲公司認為已依約找到買主，不論李女是否願售屋，仍須支付12萬元仲介費，雙方鬧上法院。基隆地方法院審理後認為，買賣價格雖已論定，但交屋條件均未談妥，判李女不需支付4％仲介服務費。

房仲公司向法官表示，去年6月18日與李女簽訂不動產專任委託銷售契約書，協議以320萬元幫忙出售房屋，契約期間將於同年10月底止。銷售期間，資姓買家願出價280萬元購屋，並支付6萬元斡旋金；李女則於下修銷售金額為3百萬元，並要求買家需一次付清款項。

協議後，買家同意價格及一次付清條件，但李女卻拒絕出面簽訂買賣契約，因公司已幫她找到買家，要求李女須支付12萬元。

李女則向法官宣稱，考慮後想留屋自住，未在買賣議價委託書及契約書簽名，也沒有將房屋自售或交給第三人販售，更未與仲介公司找來的買家成立買賣契約，房仲公司不應要求支付12萬元的仲介費，至於自己違約的部分，依法不得超過約定報酬的半數6萬元。

法官審理後認為，雖然在買賣契約協商時，是以房子價金為約定，但付款方式、所有權轉移登記時期等諸多條件，雙方均未談妥，且李女並未在買方提出的買賣契約上簽名同意，難認定雙方買賣已成立。

契約中第9條指出，雙方買賣價金與「條件」一致時，委託人應與受託人所仲介成交的買方另行簽定不動產買賣契約書…的約定，但此案中，雖然房仲公司主張雙方約定買屋價金一致，但是其他條件上均登載另議，不能單憑價金部分達成協議，就認定主張買賣契約成立，故判李女不須支付12萬元仲介費，全案仍可上訴。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法