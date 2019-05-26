挪威男模又酒後鬧事！ 昔踹後照鏡今失態砸超商

2019-05-26 12:25

〔即時新聞／綜合報導〕挪威男模馬格斯，先前曾在台北東區隨機破壞他人車子的後照鏡，引發爭議。現在他再度酒後失態，走進超商大吼大叫，看見東西就砸。好心的店家不打算提告，但若馬格斯再不好好克制自己，下次會不會這麼幸運，可就不得而知。

現年28歲的馬格斯，目前在台灣念大學，課餘時間兼任模特兒，名氣不小。但日前清晨6點多，他搖搖晃晃走進台北市某超商，大吼大叫，甚至拿著商品就往收銀台砸。店員連忙阻止，但他不肯罷休，走進店裡看見什麼砸什麼，整間店被弄得一團亂，超商店員只好報警處理。

事後該超商表示，由於馬格斯砸的東西大多是雜誌等等，材質較為柔軟的商品，店家財產沒有受到太大的損害，因此選擇原諒馬格斯，不打算對他提告。

但其實馬格斯酒後失態已經不是第一次，上月5日他被路上監視器拍到，沿路破壞路旁汽車的後照鏡，不僅用手大力拍壞，還出腳亂踹。受害車主提告後，馬格斯到案說明，表示自己是喝太多酒才會酒後失態，願意賠償車主損失，但最後還是被依毀損罪移送法辦。

短期內連續2次的酒後失態，實在讓人不免懷疑馬格斯的自制能力。幸好他這次遇到好心店家，不會對他提告，但若他再不好好克制自己，下次酒後失態會發生什麼事，會不會依然這麼幸運，可就不得而知。

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