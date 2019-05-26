想用「不舉」換取男警同情 毒品瞎掰成「壯陽藥」

2019-05-26 08:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕毒品瞎掰是「壯陽藥」，呂姓男子想用「不舉」換取員警的同情，卻被吸食玻璃球給誤事，高市警方驗出「壯陽藥」其實是安毒，查扣數量多達242.35公克，警方懷疑呂男涉嫌販毒，將尋找藥腳指認。

新興分局今指出，五福二所警員張庭榕、李冠霖於昨凌晨巡邏時，行經新興區八德路一帶，見一男子看到警察就立刻轉向將機車停在一棟商務旅館前，此舉引起警方注意，立即上前盤查，呂姓男子（38歲）向警方表示，自己與人約好要到大樓內面試找工作，警方詢問怎麼有人在半夜找工作？要找甚麼工作？呂男稱赴小酒館應徵服務生，自己與人約好了要趕快走，不要耽誤他的時間。

警方發現盤查過程中呂男眼神飄忽不定，若有所思，似乎有所隱藏，警方見狀詢問身上是否有攜帶違禁品，呂男大方向警方表示，隨身背包可供警方檢查，警方徵得呂男同意後查看手提包，並於呂男背包內的口香糖包裝袋內，起出大量二級毒品安非他命。

警方詢問呂男毒品從何而來？呂男竟向警方瞎扯自己有性功能障礙，這些白色結晶體是「壯陽藥」，警方懷疑是安非他命，隨後又在呂男的背包內起獲安非他命吸食玻璃球，更加肯定呂男向警方堅稱該物為「壯陽藥」是脫罪之詞。

警方不採信，將呂男帶回派出所，驗藥並採集尿液化驗，經清點呂男所持有安毒數量，竟多達242.35公克，呂男否認販毒，全案依違反毒品危害防制條例移送法辦。

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