嗆殺韓國瑜2網友IP查出是中國網軍 韓不告了

2019-05-25 23:12

〔記者黃良傑／高雄報導〕先前一位署名「呆湾狼」網友留言「韓國瑜今晚必死」，揚言恐嚇殺高雄市長韓國瑜，新聞局長王淺秋直接向警察局長李永癸備案，傳有官員透露消息給媒體報導，引發社會恐慌猜疑，以為韓黑份子所為，警方查出IP來自香港，認定「呆湾狼」是中國網軍，韓國瑜已主動放棄追訴。

網友恐嚇韓國瑜，高市府向警方提供2案，其中，署名「呆湾狼」的IP查出來自香港，韓國瑜表示不告；另一件YouTube放上某廣播節目直播，被署名「陳東坡」網友留言「殺韓X韓市長女兒」，經市府向警方告發，查出IP也在香港，但2案韓國瑜都放棄追訴，警方表示，中國網軍已是國安問題。

高市警方統計網路恐嚇民代案，受理近20件中，查出有一半以上來自中國網軍，不少是藍綠皆恐嚇，意在破壞國內社會安定，並非韓粉或韓黑所為，希望藍綠支持者冷靜、理性，這些假扮韓粉、韓黑恐嚇，製造泛藍、泛綠民眾對立的中國網軍，警方甚至已追出真實姓名，但無法展開後續行動。

基層官警指出，網路放話、恐嚇案層出不窮，尤其是中國網軍猖獗，針對韓國瑜不利的發言，警方特別重視，不過一旦消息走漏，嗆聲網友會迅速關掉臉書，增加刑案偵辦的困難度，若是市府團隊主動洩露給媒體報導，警方認為不可取，最後雖韓國瑜簽名不告，卻已帶給社會惶惶不安。

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