18失聯女移工聚居民宅 仲介專車接送打黑工

2019-05-25 22:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕移民署台中市專勤隊接獲線報，台中市豐原區一處透天民宅內住滿了外籍女子，台中專勤隊今天（25日）上午出擊，在民宅與附近巷弄的廂型車查獲18名失聯印尼籍移工，但尚未抓到仲介與雇主，她們都是「好康逗相報」，透過臉書訊息群聚而來，被仲介安排住在民宅內，再載著她們去打工賺錢，每天賺1200元，扣除仲介費400元，實得800元，專勤隊已安置18人等候遣返中。

檢舉失聯移工與非法雇主，若移工達10人以上，可獲得獎金2萬元，如果抓到雇主，可領7萬元獎金，台中專勤隊日前接到檢舉，豐原一處偏僻巷弄的2層樓透天民宅內，住滿外籍女人，專勤隊今天上午7點守候民宅外，等失聯移工上車時，攔截廂型車並留置12名女移工，再於民宅內查獲6名移工，司機否認自己是仲介，宣稱只是受僱開車，其餘一概不知。

台中專勤隊調查，這18人都是印尼籍，其中17人失聯1至2年，1人為到台灣觀光逾期外僑，年齡為20多歲至30多歲，她們原本分散各地，透過臉書訊息傳遞，陸續到豐原區與同鄉會合，被仲介安排住到這處民宅。

台中專勤隊檢視發現，失聯移工聚居的2層樓民宅，是兩棟民宅打通，空間不小，18人生活在此，雖凌亂不堪，但還不算擁擠，調查顯示，她們每天上午透過專車接送，被仲介安排到潭子區等地的工廠打工，日薪為1200元，扣除仲介費400元，實得僅800元，專勤隊已安排遣返中。

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