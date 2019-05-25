男駕AB車衝撞路檢點 警開4槍嚇阻仍逃逸

2019-05-25 17:24

［記者陳恩惠／台北報導］台北市保安大隊員警今天清晨6時餘，在北市重慶北路慶昌橋下進行路檢，沒想到駕駛1部藍色轎車、年約35歲的男子，先假意靠邊受檢，卻突然駕車衝撞員警加速逃逸，警方直追到下個路口，並朝車頭、輪胎開4槍嚇阻，仍遭男子往蘆洲方向逃逸，事後清查發現，車牌與車型不符，懷疑涉有他案，正積極追緝中。

保大表示，第三中隊巡邏警網今天清晨6時40分在北市大同區重慶北路與敦煌路口的慶昌橋下執行路檢勤務時，員警見1部藍色自小客車男駕駛（年約35歲）神色慌張，狀甚可疑，立刻要求男子停車受檢，沒想到這名駕駛竟然駕車加速逃逸，員警見狀，為避免發生危害，當下也駕車一路尾隨。

保大說，當拒檢車輛逃至下個路口、北市士林區重慶北路四段38號前，員警見對方因號誌轉為紅燈，該車卡於車陣中動彈不得，2名員警於是下車站在車輛前方左右兩側，同時喝令駕駛立刻下車，沒想到男駕駛又拒絕盤查，甚至駕車朝向陳姓警員衝撞，陳員為避免自身及民眾遭受危害，經喝令停車無效後，分別朝涉案車輛車頭（引擎蓋）及右側輪胎各射擊2槍，但男子仍駕車沿重陽橋匝道往蘆洲方向逃逸。

經警方初步調查，發現拒檢逃逸的車輛所懸掛的車牌，與車籍資料登記的車型完全不符合，目前已積極調查偵辦中，另員警係依據警械使用條例規定依法使用槍械，現場未造成任何人員傷亡及第三人財物損失。

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