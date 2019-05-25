法院要拆屋老翁自縊詛咒 家屬重回祖厝安放牌位

2019-05-25 16:34

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市新屋區70歲古姓老農，因「祖厝」賣地糾紛纏訟多年敗訴，4月10日法院預定執行拆屋，古翁認為司法不公，將自己身體裹上寫有「誰把我屍體放下，我的冤魂就找誰！」字樣的白布自殺身亡。今天上午10點，家屬重返現場，依古翁遺願將牌位請回祖厝，希望父親得以安息。

死者妻子表示，6年前丈夫將自己持分的83坪土地以238萬讓售給堂兄，同年7月堂兄又轉售給第三方買家，協商期間對方都未說明是連地帶屋（三合院）購買，因夫妻倆沒讀什麼書，不諳契約內容，直到完成交易程序，才知道連房子也賣了，覺得遭到欺騙。

古翁為此氣得告上法院，歷經多年民、刑事訴訟，高等法院去年底判決古家敗訴，全案定讞；古翁自責不已，認為司法判決不公，今年4月10日法院執行拆除作業，他決定採激烈手段抗議，在屋內自縊明志，而買方與法院執行人員獲悉此情，也暫時停止拆屋。

古翁留下遺言交代後人，表示自己「死在家中，不得將屍體放下，否則冤魂將找誰」面對遺言詛咒，家屬不敢大意，當晚仍由殯葬業者進屋將遺體放下。

由於古翁遺書指示須將牌位安置家中，家屬舉辦告別式後，昨將牌位請回祖厝，心力憔悴的家屬也盼買方能主動聯繫，開誠布公還原買賣真相，讓父親得以安息。

桃園地方法院發言人蕭世昌說，因該屋發生特別情事，先給予時間緩拆，未來會斟酌期限另行通知。

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