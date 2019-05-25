入住摩鐵車子未熄火 冷凍業老闆和員工4人一氧化碳中毒

2019-05-25 11:37

［記者林敬倫／宜蘭報導］在桃園從事冷動運輸業的王姓老闆，今天開車帶著兒子與2名蒙古籍女員工到宜蘭玩，凌晨3點入住羅東某家摩鐵，王男為避嫌睡在未熄火的車上，女員工則與兒子睡房內，不料，疑似因房內門窗緊閉，車輛廢氣排不出，一行4人全因一氧化碳中毒昏迷，摩鐵員工發現後報案將4人送醫，王男至今仍昏迷，其他3人意識清楚，全案細節仍待警調查釐清。

50歲王姓男子今開車載著9歲兒子，與兩名分別為22歲及19歲，就讀開南大學的蒙古籍員工，到宜蘭遊玩，約凌晨3點入住羅東某間摩鐵，為了避嫌，王姓男子自己睡在未熄火車內駕駛座，員工則與兒子睡在房間。

由於一行4人只向摩鐵買了3小時的休息時間，據摩鐵員工指出，到了早上約6點半，摩鐵員工打電話到房內，無人回應，到房間車庫的鐵門敲門時，除聞到濃重的廢棄味，還從鐵門縫隙發現王男倒臥在車上，立即報案。

消防人員趕到現場，發現王男倒臥在車內駕駛座昏迷，2名蒙古籍員工其中一人昏迷在床上，另一人則與王男兒子昏迷在床邊地上，床在的王姓女子口鼻還有血跡跟黏液，枕頭上也沾以血跡，消防人員立即將4人送醫急救。

搶救後，2名蒙古籍員工與王男兒子意識接清楚，院方也表示，在現場口鼻有血跡的蒙古籍員工，到院後就已經沒有看到血跡，也無其餘內傷，但王男的情況較為嚴重，目前仍因昏迷，接受插管治療。

警方指出，案發現場沒有遺書、藥物以及廢棄導管等自殺跡象，根據孩子的說法，一行人是要外出遊玩，才會入住摩鐵，初步了解此案應該是單純意外，全案細節仍待調查釐清。據了解，一行4人待狀況穩定後，就會陸續轉院。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法