5/24 大樂透頭獎開出1注！ 獨得3億5752萬元彩金

2019-05-24 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月24日）開獎的第108000049期大樂透頭獎開出1注，由台南市永康區中華西街153號1樓的「上門富彩券行」開出；第108000124期今彩539及第108000124期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000049期大樂透中獎號碼為「12、13、19、21、29、39，特別號：41」，頭獎開出1注，可獨得3億5752萬6957元彩金；貳獎摃龜；參獎共52注中獎，每注可得4萬6227元；肆獎共90注中獎，每注可得1萬7170元；伍獎共2341注中獎，每注可得2000元；陸獎共2553注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬5880注中獎，每注可得400元；普獎共4萬2208注中獎，每注可得400元。

第108000049期49樂合彩中獎號碼為「12、13、19、21、29、39」，四合共5注中獎，每注可得20萬元；三合共121注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3341注中獎，每注可得1250元。

第108000124期雙贏彩中獎號碼為「03、04、10、12、13、15、18、19、20、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共233注中獎，每注可得500元；肆獎共2621注中獎，每注可得100元。

第108000124期今彩539中獎號碼為「19、26、29、33、39」，頭獎摃龜；貳獎共139注中獎，每注可得2萬元；參獎共5224注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬7031注中獎，每注可得50元。

第108000124期39樂合彩中獎號碼為「19、26、29、33、39」，四合摃龜；三合共235注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6626注中獎，每注可得1125元。

第108000124期3星彩中獎號碼為「166」，正彩共51注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000124期4星彩中獎號碼為「6549」，正彩共13注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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