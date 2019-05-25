「玉腿」抽脂變「火腿」 美魔女怒告醫美

2019-05-25 05:55

〔記者王捷／台南報導〕原本想要整出性感蜜桃臀，沒想到卻讓蔡姓美魔女差點喪命。蔡女打算將大腿脂肪補到臀部，沒想到抽脂後感染蜂窩性組織炎，讓一雙玉腿成了「火腿」，蔡女對醫美診所提告業務過失傷害，但因為有簽負擔術後風險合約，加上找不到蜂窩性組織炎與抽脂間的因果關係，檢察官做出不起訴處份，現在蔡女因感染導致雙腿知覺麻痺，提出民事訴訟求償120萬。

41歲的蔡姓美魔女，4、5年前就曾做過醫美抽脂，但是術後發現屁股不夠圓潤，想擁有一副美臀，2年前她看到某間知名的醫美診所打出的廣告，裡面的麻豆就有她心目中的「蜜桃臀」，覺得很心動，所以就到醫美診所諮詢。

當時醫師告訴蔡女，她屬於纖細型，肚子沒有太多肉，所以只能將大腿內側、外側的脂肪抽出來，並補400多公克的脂肪到臀部，蔡女得知後就急著安排手術，但是現在回想起來，她哽咽說是這輩子做出最錯誤的決定。

當時蔡女原本一雙玉腿，因為蜂窩性組織炎，腫成原本的2倍大，補到臀部的脂肪還逐漸流回大腿，變成脂肪硬塊，蔡女說，在住院的15天中，雙手插滿點滴，每天照三餐打抗生素才撿回一命，但至今雙腳沒有知覺，也無法工作。

蔡女在出院後怒告執刀醫美醫師業務過失傷害，但是檢方因為蔡女在手術前簽下合約，要自行負擔手術風險，還有無法證明蜂窩性組織炎與抽脂的因果關係，加上醫審會認為醫美診所的手術程序沒問題，所以做出不起訴處分。

蔡女不滿求償無門，再提起民事訴訟，向法院重新申請證據調查，想要證明在手術室當時是否清潔、合約沒有完整列入併發症等，提出民事訴訟求償120萬，現在蔡女說，經歷惡夢般的15天，心裡還有陰影，再也不敢接受任何侵入性的治療，連打針都不敢，目前還在打民事官司中。

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