女議員遭「示愛」簡訊長期轟炸 騷擾男抓到了！

2019-05-25 00:15

〔記者陳冠備／彰化報導〕44歲賴姓男子愛慕彰化縣議員劉惠娟，從年初就不斷打手機示愛，甚至傳「老婆我愛妳、上床做愛」等騷擾簡訊，一天最多2、30通，讓劉惠娟不堪其擾，決定報警抓人，警方受理後循線逮捕，賴男坦承，表示沒見過劉惠娟，被她名片上的大頭照吸引，覺得驚為天人，才想到用簡訊傳愛。

劉惠娟表示，從去年中秋節就開始接到不明電話騷擾，並不認識賴男，一開始接到他電話，語氣多是問候，後來開始天天打，一天甚至多達30通電話，甚至傳簡訊「我要妳作我老婆」，若不接電話，對方就傳「我要跟妳作愛」，令人噁心，因為是地方民意代表，手機又不能關機，也不能換號碼，來電也不能拒絕，因此只能被動接聽電話，由於對方行徑越來越瘋狂，，她跟家人深感威脅，只好報警。

警方調查，賴男是名油漆工，有過婚姻，據他供稱，從未看過劉惠娟，今年1月無意中拿到劉惠娟的名片，被名片上大頭照吸引，循名片上電話致電時喜歡聽她溫柔婉約的聲音，所以有空時就會打電話問候。

員林警分局偵查隊表示，賴男經常下班喝酒後無聊，在半夜以未顯示來電騷擾劉惠娟議員，23日她到轄區參與治安會報時提到此狀況，警方循線不到1小時找到賴嫌，傳喚到案說明，賴嫌主動交付作案用行動電話，經檢視該手機確有相關通話紀錄及簡訊內容，訊後依強制罪嫌，函送彰化地檢偵辦。

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