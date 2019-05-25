「辦門號換現金」入侵校園 檢籲業者改善佣金制度

2019-05-25 00:21

〔記者吳政峰／台北報導〕不少通訊行為了賺取電信業者的佣金，打出「辦門號換現金」吸引民眾申辦，民眾若不察，很容易因小失大，背上高額債務，甚至成為詐欺被告，桃園地檢署檢察官王齡梓表示，這波歪風已吹入校園，呼籲電信業者改善佣金制度，減少社會問題。

王齡梓舉手上一案為例，當事人阿珍（化名）因家人生病急需資金，看到網路上的「借錢免利息」廣告 非常心動，遂和對方聯絡，原來是到通訊行以「辦門號換現金」方式借貸。店家稱阿珍只要辦理3個門號，馬上可以領到現金2萬元，之後也不用繳利息，而且6個月門號月租費通訊行會代繳，半年後就會找人承接門號，完全沒風險！阿珍遂提供雙證件並在合約書上簽名，高高興興拿了2萬元現金離開。

半年後阿珍陸續接到多家電信公司催繳帳單，除了當初申辦的3個門號，又被多了好幾隻，每個月的月租費就要1萬多元，根本無力負擔，當初申辦的業者早已聯絡不上！更慘的是，居然還接到地檢署傳票，說阿珍是詐欺案的被告！

王齡梓說，這個手法近年來入侵大學校園，讓涉世未深的學子們，未出社會，先背了一身債。通訊行為賺取電信業提供的佣金，吸引人頭辦理門號，再將辦門號取得的手機銷售給手機盤商，轉手即可獲利數千至上萬元，另一方面又可以賺取推銷門號的佣金，而為了避免未繳費而遭追回門號，會先將賺取的費用代繳6個月，讓申辦人在前半年以為完全沒有責任！

一旦6個月到期，通訊行就不再代繳，以每月月租費1399元、剩餘合約2年計算，至少還要繳納3萬3576元，如果申辦的門號數多，費用更為驚人！還有惡質的業者，利用持有申請人雙證件的機會，「盜辦」其他門號，造成申請人須額外負擔月租費。更有通訊行再將這些申辦下來的SIM卡銷售給詐騙集團，作為人頭門號使用，使申請人莫名再背上一條幫助詐欺罪！

王齡梓指出，許多申辦人為了不想繼續繳納，向電信公司主張門號遭盜辦，並向司法機關報案，然申請書上均為本人簽名，除非業者利用持有申請人雙證件之機會，盜辦其他門號，否則如何認定係偽造文書？另外，雖有不少人主張通訊行有保證代繳6個月後找人承接，但均為口頭承諾而無契約，要主張詐欺實為困難。如無法證明確實遭盜辦，就無法主張不再繼續繳納月租費。

王齡梓點出，目前實務上以某2家公司遭以此方式申辦門號的最多，推測或許因為這2家公司提供的佣金較高，申辦手機優惠較多，因此通訊行多申請這兩家公司門號，然而如此除了公司將衍生許多申請人不繳費的呆帳損失外，也造成人頭門號浮濫，詐欺集團猖獗。

王齡梓透過台灣司法人權進步協會呼籲，電信公司應善盡企業責任，改善現行佣金制度，勿讓這類辦門號換現金手法繼續製造社會問題，主管機關NCC也應徹底檢討，降低對電信業者的門號補助，否則臺灣的電信詐欺案件永難根絕。至於一般缺錢民眾，辦門號前請先仔細想想「天下沒有白吃的午餐」！

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