剝皮酒店再現！「水蜜桃」3年詐千萬 2主嫌收押

2019-05-24 19:48

〔記者黃捷／台北報導〕藏身台北市林森北路八條通的「水蜜桃卡拉OK」，檢警查出它的真面目，其實是「假戀愛、真詐財」的剝皮酒店，3年多來至少詐財近千萬，22日發動搜索，逮捕李姓主嫌等10人。台北地檢署複訊後，依詐欺罪嫌對李男及負責控台的葉姓女子聲押禁見，台北地院今晚裁准，另諭令其餘8名嫌犯以3至10萬元不等金額交保。

檢警調查，46歲李男曾是其他剝皮酒店的幹部，剝皮酒店遭警方清剿後，李男另起爐灶，於2015年9月開設「水蜜桃卡拉OK」，同時再中國地區建立call客機房，透過街頭問卷鎖定對象，專挑事業有成、生活單純乏味的年長男子下手。

李男指示集團成員過濾問卷蒐集到的資料，寄給中國機房的call客秘書，打電話給被害人，以當初所填問卷為話題裝熟後，再以密集電話噓寒問暖，以「在一起」為前提假意培養感情，再派出在台女車手出面約會，甚至發生性關係。

待被害人深陷愛情枷鎖，再以「家人打架需賠償」、「欠經紀公司錢」、「媽媽手術需醫藥費」、「考證照」為由索款，金額動輒數十萬，目前已知至少13人受害，犯罪所得超過9百萬元。

專案小組經數月佈線追查掌握相關事證，北檢檢察官林錦鴻前天指揮台北市刑大偵一隊、士林分局等單位發動搜索，在卡拉OK內起獲行動電話、帳冊及空氣長槍等證物，並在大台北地區逮捕李男、葉女等10名成員到案，未來並將擴大追查其他共犯。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法