外拍性侵「高中版郭雪芙」 碩士攝狼掰：可讓妳放鬆

2019-05-24 17:34

〔記者楊國文／台北報導〕溫姓建築設計師一人分飾兩角，在網路化身為外拍女模，還以「前輩大姊姊」身分勸說貌似女藝人郭雪芙的18歲女高中生外拍，再以攝影師身分現身，佯稱雜誌社指定拍攝男女性交姿勢照，兩度性侵被害人，奪走她的第一次，還瞎掰「真的來比較自然」、「可讓妳放鬆」，高等法院更一審依強制性交罪判溫男4年8月徒刑。

溫道遠是國立大學建築碩士高材生，長相斯文，案發時任職於某建築師事務所，但未取得建築師執照。

2014年5月，35歲的溫男透過網路通訊軟體「BeeTalk」，認識家庭經濟情況不佳、有意從事平面模特兒的18歲女高中生小如（化名），溫男假裝自己是女模「Joyce Wu」，佯稱有知名雜誌社徵求模特兒，拍攝裸露和情侶自拍，「需要大尺度的MD（模特兒）」，還可替她介紹攝影師，時薪是1500元，若取得正拍資格，月薪4萬7。

溫男接著化身攝影師「信哥」，以LINE連繫小如，佯稱是「Joyce Wu」介紹的，邀她見面談拍攝事宜。涉世未深的小如心動答應，溫男設局故意遲到，謊稱「時間來不及，馬上要試拍，體毛也要先修一下」，直接把小如帶往台北市某飯店開房間，要小如先洗澡，之後假意拍個幾張，又說要拍美背，叫她脫掉內衣。

小如脫得衣衫不整後，溫男提議，先替她按摩和修剪下體體毛，說拍照會比較好看，小如猶豫不決時，溫男竟直接替她按摩，手還「滑進」私處，以手指性侵，小如喊痛，直嚷「可以不要這樣按嗎？」溫男騙說，「這樣可以讓妳放鬆」。

小如不斷抗拒，溫男只好停手，又藉口說，應雜誌社要求，須拍攝裸露和男女性交姿勢照片，小如有些嚇到，思索後提議，「可否用借位方式代替？」溫男瞎掰：「真的來（指性交），比較自然」，還補上一句「很多女模都是這樣拍的。」不顧小如求情並喊說「不要」，仍將她性侵，還連續拍了4、5組裸照及性愛照，事後僅拿試拍費2000元打發小如。

溫男庭訊辯稱，拍性交照等事都是小如自願，也已支付她費用，並非性侵，願向小如道歉，但她堅不接受道歉。

高等法院認為，溫道遠分飾成模特兒和攝影師等角色，謊稱受雜誌社邀稿矇騙小如拍裸照並性侵，依強制性交罪等罪判5年徒刑。上訴後，經最高法院發回更審，高院更一審今改判4年8月徒刑。可上訴。

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