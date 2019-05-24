罕見！引用大法官釋字775號 高院將二度性侵犯大幅減刑

2019-05-24 15:10

〔記者楊國文／台北報導〕張姓男子覬覦前同居女友小芬（化名）美色，以「談事情」為藉口，邀小芬到他住處後，求歡不成竟毆打她後性侵得逞，又阻止她離去，小芬害怕人身安全，又被迫陪他喝酒至凌晨5、6時，又遭張第二度性侵，事後返家母親訴苦並報警。一審依2個強制性交罪、並依累犯加重其刑，判張3年6月，但高等法院考量張有悔意、小芬也替張求情，兩人交往時有多次性關係，並罕見引用釋字775號解釋指累犯不應一律加重刑責，今大幅減刑，改判張2年徒刑。

張男和小芬曾交往6年後分手，不料，2017年2月6日晚間，張以「談事情」為由邀她，並前往約定地點載她到他的住處，2月7日凌晨0時，張求歡遭拒，即強拉她進房間，毆打她的頭、臉部、再強脫她的內衣、褲子，性侵得逞。

小芬被性侵後欲離去，張立即從浴室衝出來阻止並喝令「妳敢走看看？」，小芬害怕人身安全只好留下，並陪張喝酒，凌晨5、6點時，張又要求小芬陪他到樓中樓房間休息，並要求替他口交，小芬拒絕並以手推打、腳踢等方式扺抗，仍遭張以蠻力將她壓制後再度性侵。

小芬返家後，因母親察覺不對勁，因此告知他被張兩度性侵，因此當天即前往醫院驗傷，並提告張涉強制性交罪。

張坦承兩度性侵，新北地院依刑事局鑑定小芬陰道內採集到的精液和張吻合，認定張性侵事證明確，審酌張於2012年曾犯重利罪，離此案4年多時間，還不到法律規定的5年期間，依法屬「累犯」，以兩件強性交罪判他3年10月徒刑。

張認為判過重，上訴高等法院主張，兩人原本是同居男女朋友，交往時即時常有性行為，他坦承這次兩度性侵小芬是認錯了，請求法院考他有悔意，且小芬在一審和高院都願意原諒他，也替他求情，能改為輕判。

高等法院認為，小芬和張曾交往6年，也有多次性行為，其性侵犯行不像一般性侵案有特別惡性，且小芬在一審曾撤回表示不追究，在高院也表示不希望張受到嚴厲責罰，若張已有真誠道歉悔意，則追究張涉刑法第221條最低法定刑為3年徒刑，將有「情輕法重」的情形，因此依刑法59條規定減刑，此外，今年2月底通過的釋字第775號解釋也認定累犯不應不分情節一律加重，因此罕見引用此大法官釋憲案精神，將張大幅減刑改判2年徒刑。

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